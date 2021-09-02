ТАССЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 годаБанк России по-прежнему прогнозирует снижение инфляции, оно ожидается в четвертом квартале 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.ТАССРазовые выплаты, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не влияют на прогноз ЦБ по инфляции, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.Finam.RuПо данным Минэкономразвития, инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее.ПРАЙМИнфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2021 году составит 5,7-6,2%, в 2022 году - 4,0-4,5%, в 2023 году - 4%.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ РФ ожидает постепенного снижения годовой инфляции в 4-м кварталеФинмаркет09:03ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 годаТАСС08:53Предложенные Путиным разовые выплаты не влияют на прогноз ЦБ по инфляцииFinam.Ru09:05Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале до примерно 6%ПРАЙМ08:49Показать ещёОценитьПоделиться