Будьте в Плюсе

ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 года

Банк России по-прежнему прогнозирует снижение инфляции, оно ожидается в четвертом квартале 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.
ТАСС
Разовые выплаты, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не влияют на прогноз ЦБ по инфляции, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Finam.Ru
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее.
ПРАЙМ
Инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2021 году составит 5,7-6,2%, в 2022 году - 4,0-4,5%, в 2023 году - 4%.
Финмаркет

Подробнее о событии

ЦБ РФ ожидает постепенного снижения годовой инфляции в 4-м квартале
Финмаркет09:03
ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 года
ТАСС08:53
Предложенные Путиным разовые выплаты не влияют на прогноз ЦБ по инфляции
Finam.Ru09:05
Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале до примерно 6%
ПРАЙМ08:49

Интересное