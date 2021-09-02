Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.