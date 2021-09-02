Будьте в Плюсе

Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале до примерно 6%

Банк России по-прежнему прогнозирует снижение инфляции, оно ожидается в четвертом квартале 2021 года, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.
ТАСС
FINMARKET.RU - Банк России не стал уточнять сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП) перед заседанием совета директоров 10 сентября, отметив актуальность июльского сигнала.
Финмаркет
Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых, следует из материалов регулятора.
РИА Новости
На июльском заседании ЦБ РФ поднял ставку сразу на 1 п.п., до 6,5% годовых.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Центробанк спрогнозировал среднюю ключевую ставку на ближайшие три года
Газета.Ru07:31
Центробанк спрогнозировал ключевую ставку в 2024 году
Известия07:55
ЦБ прогнозирует снижение инфляции в четвертом квартале 2021 года
ТАСС08:53
Банк России ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале до примерно 6%
ПРАЙМ08:49
ЦБ спрогнозировал, какой будет ключевая ставка через три года
URA.Ru08:27
ЦБ РФ ожидает постепенного снижения годовой инфляции в 4-м квартале
Финмаркет09:03
Ставка ЦБ может составить 7%
Finam.Ru09:50

Интересное

Предложено решение «проблемы потерянной мантии»

Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.
Ин-спейс.рувчера в 13:56

Tractebel, SKC-CEN и Orano будут производить плутоний-238 на французском заводе по переработке ОЯТ «Ла-Аг» для РИТЕГов Европейского космического агенства

В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.
Атомная энергия 2.001:57