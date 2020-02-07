Экономика
ИзвестияНабиуллина рассказала о переговорах о продаже части акций Сбербанка
Переговоры о продаже Центробанком правительству России пакета акций Сбербанка продолжаются. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 7 февраля, передает «РИА Новости».
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Армия и оружие
Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине
События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Футбол
Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Общество
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Экономика
Мировой спрос на нефть может достигнуть пика в 2041 году – МВФ
«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 миллионов баррелей в день, а затем начнет снижаться», — говорится в тексте доклада.
Политика
Региональные выборы в Германии привели к кризису в правительстве ФРГ
Результаты региональных выборов в Тюрингии привели к кризису внутри коалиции правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает 5 февраля немецкое издание Die Welt.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от сахара
По мнению врачей, если резко отказаться от сахара человеку, который употребляет его ежедневно, это, скорее всего, приведет к появлению симптомов абстиненции.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах с мужем и семьей
Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.