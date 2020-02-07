Переговоры о продаже Центробанком правительству России пакета акций Сбербанка продолжаются. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 7 февраля, передает «РИА Новости».

Набиуллина рассказала о переговорах о продаже части акций Сбербанка

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