Финансы
REGNUMБанк России пересмотрел оценку нейтральной ключевой ставки
Москва, 24 июля 2020, 16:27 — REGNUM Нейтральная ключевая ставка (оптимальный уровень, отвечающий целевому уровню инфляции) в российской экономике составляет, по оценкам Банка России, в настоящее время 1−2% в реальном выражении.
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Эльвира Набиуллина рассказала, какой будет ключевая ставка в будущем
ИА БанкИнформСервис24 июля в 10:06
Центробанк снизил диапазон нейтральной ключевой ставки до 5–6 процентов
Вечерняя Москва24 июля в 08:53
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Футбол
Развивать футбол в Ульяновской области помогут РФС и Минспорта РФ
Губернатор Сергей Морозов в Екатеринбурге подписал соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) и Министерством спорта России о развитии футбола в Ульяновской области.
Ульяновск онлайн 04:00
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия
В Архангельске задержали виновника ДТП, в котором погибли две девушки
По данному факту возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Регион 29 08:09
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Технологии
Японский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 лет
Японский ретейлер электроники Nojima разрешит своим сотрудникам работать до 80 лет, отменив текущий предельный возраст в 65 лет.
Forbes 06:23
Единоборства
Кадыров заявил о необходимости реванша между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости проведения поединка-реванша между российскими бойцами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым после того, как их встреча в главном бою турнира АСА 107 в тяжелом весе в Сочи закончилась безоговорочной победой Исмаилова.
Rambler News Service вчера в 08:25
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Футбол
«Челси» — «Вулверхэмптон»: составы на матч 38-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон».
Чемпионат 10:25
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Авто
Воронежские чиновники покупают три дорогих иномарки
Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
Car.ru 24 июля в 07:09
Наука
Новые опасные вещества нашли в составе бытовой химии
Нью-йоркские медики определили новый список химических соединений, которые входят в состав косметических средств, тканей, предметов быта, моющих средств и электроники.
МедиаПоток вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась способом быстрого похудения.
CT news 24 июля в 15:59
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП
РИА Новости 10:16
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
Посольство Российской Федерации в Анкаре опубликовало в Facebook список рекомендаций для въезжающих в Турцию российских туристов.
Городовой 24 июля в 14:21
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Наука
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
Под Белгородом женщина убила супруга и залила его бетоном у дома
В Белгородской области местная жительница убила 37-летнего мужа и залила его труп бетоном около дома.
АиФ Белгород вчера в 14:58
Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков завершил карьеру в 38 лет
Российский хоккеист Сергей Коньков принял решение завершить карьеру игрока в 38 лет.
Советский спорт 09:22
Происшествия
Суд арестовал жителя Швеции за попытку приплыть из Эстонии в РФ
В Ленинградской области суд арестовал гражданина Швеции за попытку незаконного пересечения границы РФ с Эстонией.
РЕН ТВ 08:55
Общество
В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor вчера в 12:54
Происшествия
На пассажирском самолете в Казахстане обнаружили повреждение
Следы повреждений на корпусе самолета обнаружили специалисты на аэродроме Нур-Султана, сообщили 26 июля в пресс-службе авиакомпании QAZAQ AIR.
ИА Красная Весна 10:46
Общество
В России за сутки выявили 5765 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 5765 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Известия 03:31
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Руководителей Alibaba Group вызвали в индийский суд
По утверждению суда, в связи с новой информацией, на заседание 29 июля вызваны основатель Alibaba Group Джек Ма и более десяти других руководителей компании.
ИА Красная Весна 08:34
Политика
Глава Союза армян требует наказать виновных в столкновениях в Москве
Глава Союза армян в РФ Ара Абрамян потребовал от властей найти и наказать виновных в азербайджано-армянских столкновениях в Москве.
Neva.Today 08:39
Армия и оружие
Украина: режим прекращения огня не исключает возобновления огня ВСУ
К поводом для возобновления обстрелов Украина относит: Проведение диверсионно-разведывательных операций Создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения Повреждение или уничтожение инфраструктуры Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины и непризнанных республик ДНР и ЛНР сделали заявления о полном и бессрочном прекращении огня.
РЕН ТВ 10:24