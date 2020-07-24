Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ снова изменил ключевую ставку на фоне обвала деловой активности. Но на этот раз обошелся без революционных мер. Ставка полегчала всего на четверть процента - до 4,25%.
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Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

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ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

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ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Ведомости24 июля в 07:36

Ключевая ставка снижена до 4,25%

Гарант24 июля в 06:45
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета 12:22
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Гаджеты

Рассекречены все данные о планшетах Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

The GEEK 17:02
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Общество

Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия 19:55
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Политика

Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК 18:39
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Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
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Экономика

К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора

Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 24 июля в 01:13
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса

Уральский меридиан вчера в 03:38
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Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом

Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
Телепорт вчера в 19:36
Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
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Общество

До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа

До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
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Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
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Экономика

В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты

Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
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Технологии

Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов

В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ 19:04
Технологии

В США представили проект квантового интернета

ToDay News Ufa 07:25
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Политика

Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»

Танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы, где он сел на мель в ночь на 22 ноября.
Газета.Ru 19:41
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
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Происшествия

СК завершил расследование убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова

Как пишет газета «КоммерсантЪ», организатором преступления назван бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев, а исполнителями трое его земляков.
Эхо Москвы 19:05
Общество

Власти Читы предупредили горожан о дожде и сильном ветре

Дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Чите 27 июля, сообщается в телеграмм-канале администрации города.
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В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»

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Армия и оружие

В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения

В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Политика

«КосмоКурс»: у Дегтярева сохраняется возможность полета в космос

В компании "КосмоКурс", которая является оператором суборбитальных полетов в космос, сообщили, что готовы предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
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Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter

iReactor вчера в 21:11
Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости 15:45
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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