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Ведомости
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.В источнике
С чего всё началось
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известиявчера в 17:01
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Царьград

ЦБ России придумал, как не рассматривать претензии граждан к банкам

Царьград19:10
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Ведомости17:13
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правдавчера в 03:28
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

REGNUMвчера в 04:17
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадиовчера в 01:40
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известиявчера в 17:01
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридус13 сентября в 14:39

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Сразу три американских бомбардировщика вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем

Очередная провокация США стала для России довольно неожиданной – вместо стандартного полёта у северных и восточных границ, по меньшей мере три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем, где располагается Северный морской путь, контроль над которым осуществляют российские войска.
Avia.proвчера в 21:17
5

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
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Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД

Государствам необходимо сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – договоренность стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости02:30

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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Анна Чиповская появилась на «Кинотавре» в бриллиантах за 10 миллионов

На красной дорожке ежегодного российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи, звезда картин «Чистое искусство» и «Хождение по мукам» появилась в украшениях за 10 миллионов рублей.
Kadara.ru01:26
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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