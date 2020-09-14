Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.В источнике
С чего всё началось
Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известиявчера в 17:01
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