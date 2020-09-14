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Ведомости
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
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Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правдавчера в 03:28
Lenta.ru

Россиянам оставят меньше прав в спорах против банков

Lenta.ru06:28
Ведомости

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Ведомости17:13
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

REGNUMвчера в 04:17
Газета.Ru

Центробанк не будет рассматривать жалобы россиян на банки

Газета.Ru07:09
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известиявчера в 17:01
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридус13 сентября в 14:39

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Как выглядит One UI 3.0 с Android 11 на Samsung Galaxy S20 и что нового

Компания Samsung анонсировала программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для смартфонов Galaxy S20 в прошлом месяце, а сегодня зарегистрировавшиеся разработчики в США начали получать обновление.
iXBT.com05:26

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35

Иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период

Еще одним важным веществом в осенний период, по словам медика, является витамин С. Он помогает улучшить клеточный иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждений.
Evo-rus.com06:42
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