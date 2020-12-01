Банк России планирует изменить механизм лицензирования на финрынке
Центральный Банк в ближайшее время планирует провести реформирование системы лицензирования фининститутов. Предполагается, что теперь процедура лицензирования будет осуществляться в отношении каждой организации, которая планирует предоставлять банковские и финансовые операции на российском рынке.В источнике
С чего всё началось
К рынку накопились лицензии
ЦБ меняет подход к регулированию Банк России планирует полностью изменить механизм лицензирования всех финансовых институтов — от банков до инвестиционных советников.
Коммерсантъ17:14
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