Центральный Банк в ближайшее время планирует провести реформирование системы лицензирования фининститутов. Предполагается, что теперь процедура лицензирования будет осуществляться в отношении каждой организации, которая планирует предоставлять банковские и финансовые операции на российском рынке.

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