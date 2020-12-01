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Банк России планирует изменить механизм лицензирования на финрынке

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Евразия Daily
Коммерсантъ
ФАН
Центральный Банк в ближайшее время планирует провести реформирование системы лицензирования фининститутов. Предполагается, что теперь процедура лицензирования будет осуществляться в отношении каждой организации, которая планирует предоставлять банковские и финансовые операции на российском рынке.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

К рынку накопились лицензии

ЦБ меняет подход к регулированию Банк России планирует полностью изменить механизм лицензирования всех финансовых институтов — от банков до инвестиционных советников.
Коммерсантъ17:14
Подробнее о событии
Говорит Москва

СМИ сообщили об изменении механизма лицензирования финансовых институтов

Говорит Москва01:25
ФАН

Банк России запланировал реформу лицензирования финансовых институтов

ФАН01:15
Телеканал 360°

СМИ: ЦБ затеял масштабную реформу лицензий на финансовом рынке

Телеканал 360°21:10
РБК

СМИ узнали о планах ЦБ изменить механизм лицензирования на финрынке

РБК22:55
Forbes

ЦБ запланировал реформу системы допуска на финансовый рынок

Forbes22:46
Российская газета

СМИ: ЦБ реформирует механизм лицензирования всех финансовых институтов

Российская газета01:15
Коммерсантъ

К рынку накопились лицензии

Коммерсантъ17:14

Евросоюз заявил о снижении в 2019 году выбросов в атмосферу на фоне роста ВВП

Европейский союз объявил об уменьшении объемов выбросов парниковых газов в 2019 годуна 3,7% при росте ВВП на 1,5%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на годовой отчет Еврокомиссии о борьбе с изменением климата.
Национальная служба новостей16:59

Помощник президента РФ Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Интерфаксу» назвал экономически нецелесообразным строительство моста на Сахалин.
Octagon.Mediaвчера в 04:30

В Волгоградской области умерла заразившаяся бешенством девочка

Восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки, умерла после недели в реанимации волгоградской больницы, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
РИА Новостивчера в 14:27

Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру вновь перенесен

Пуск «Союза» с космодрома Куру не состоялся из-за плохой погоды «Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 должен был стартовать с космодрома Куру еще в марте, однако запуск ракеты был отложен из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».
Национальная служба новостей21:15

Синоптик рассказал о снежном покрове к Новому году в Москве

В Москве в последней декаде декабря ожидается похолодание, снежный покров к Новому году может достичь 13 см. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия00:02

Фильм телекомпании «Удмуртия» занял призовое место в конкурсе «СМИротворец»

Фильм "Эшелон 336" телекомпании "Удмуртия" о Самуиле Певзнере занял второе место в номинации "Нация победителей" ХІІ Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец".
Моя Удмуртия01:01

Уничтожитель турецких БПЛА ЗРК «Тор» не сбил в Карабахе ни одного дрона

Находившиеся в распоряжении армянской армии и разрекламированные как уничтожители турецких беспилотников ЗРК «Тор», российского производства, не сбили во время войны в Нагорном Карабахе ни одного дрона.
ИАНЕДвчера в 12:32

Фондовая Азия завершила торги в минусе, по итогам ноября рынки показали существенный рост

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений, несмотря на рост до рекорда американского рынка акций и позитивную статистику, сообщает MarketWatch.
Финмаркетвчера в 05:41

Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка, чьи тела с ножевыми ранениями ранее были обнаружены в квартире в Саратове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС01:27

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
Российская газета16:00