Попытки британских военных извлечь из воды обломки разбившегося истребителя F-35 завершились очень серьёзным скандалом, – при погружении на глубину беспилотного подводного аппарата, оказалось, что большая часть обломков неизвестным образом попросту исчезла.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
Защита всех фигурантов уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв и погиб 51 человек, обжаловали ранее вынесенные постановления суда об их аресте сроком на два месяца.
Федеральная торговая комиссия США подала иск в суд с требованием заблокировать сделку по приобретению одним из крупнейших производителей микросхем — американской компанией Nvidia британского поставщика чипов Arm.