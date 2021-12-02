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Банк России планирует понизить ключевую ставку быстрее базового прогноза

Банк России готов принять необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию на уровень 4%, понижая ключевую ставку быстрее базового прогноза.
ФАН
Сейчас целевой показатель ЦБ превышен вдвое.
РИА Новости
Согласно данным базового прогноза российского регулятора, ключевая ставка в нынешнем году составит 5,7-5,8%, в 2022 году — 7,3-8,3%, в 2023 году — 5,5-6,5%.
RT на русском
Сохранение ставки неизменной маловероятно, заметила Набиуллина.
РИА Новости

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