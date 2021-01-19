Центробанк рассматривает возможность появления института информаторов, что позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информационный доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".

С чего всё началось Защита сообщением: ЦБ планирует развить институт информаторов Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг» (есть у «Известий»). Известия 16:01