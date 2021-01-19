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Газета.Ru
Газета.Ru

Банк России планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность появления института информаторов, что позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информационный доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".В источнике
Весть (Калужская область)
ПРАЙМ
АБН
Газета.Ru
ФАН
Парламентская газета
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Lenta.ru
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Известия

Защита сообщением: ЦБ планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг» (есть у «Известий»).
Известия16:01
Подробнее о событии
News.ru

Центробанк России заведет информаторов в финансовых организациях России

News.ru01:56
ФАН

Центробанк собирается развить в России институт информаторов

ФАН01:34
ТАСС

ЦБ намерен развивать институт информаторов для защиты прав потребителей финуслуг

ТАСС19:21
Lenta.ru

Центробанку России понадобились «стукачи»

Lenta.ru00:59
Online47.ru

ЦБ рассматривает возможность развития института информаторов

Online47.ru20:16
Газета.Ru

Банк России планирует развить институт информаторов

Газета.Ru01:15
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ЦБ планирует развить институт информаторов

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