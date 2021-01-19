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Газета.Ru
Газета.Ru

Банк России планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность появления института информаторов, что позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информационный доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".В источнике
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Известия

ЦБ планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг» (есть у «Известий»).
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Лыжник Устюгов включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, пропустивший из-за заражения коронавирусом первую половину сезона, успешно выступил на соревнованиях в Кирово-Чепецке и включен в состав сборной России на ближайшие этапы Кубка мира в финском Лахти (23-24 января) и шведском Фалуне (29-31 января).
ТАСС Спорт17 января в 07:05