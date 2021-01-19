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Газета.Ru
Газета.Ru

Банк России планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность появления института информаторов, что позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информационный доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".В источнике
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Известия

ЦБ планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг» (есть у «Известий»).
Известия18:55
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Говорит Москва

ЦБ предложит сотрудникам банков жаловаться на работодателей

Говорит Москва02:14
News.ru

Центробанк России заведёт информаторов в финансовых организациях России

News.ru01:56
ФАН

Центробанк собирается развить в России институт информаторов

ФАН01:34
Газета.Ru

Банк России планирует развить институт информаторов

Газета.Ru01:15
Lenta.ru

Центробанку России понадобились «стукачи»

Lenta.ru00:59
ТАСС

ЦБ намерен развивать институт информаторов для защиты прав потребителей финуслуг

ТАСС19:21
Известия

ЦБ планирует развить институт информаторов

Известия18:55

ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Северного потока — 2»

В правительстве Германии подтвердили введение санкций США против судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства экономики и энергетики ФРГ.
ФРГ подтвердила санкции США против трубоукладчика «Северного потока — 2»
Известия23:54

Гидрометцентр сообщил об аномальном потеплении в европейской части России

Как утверждает Вильфанд, теплый воздух, который сформировался на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, станет поступать в европейскую часть России через юг Западной Европы.
РБК20:01