Центробанк планирует к 2025 году выпустить новые банкноты. Решение регулятор принял из-за роста оборота наличных и устаревшей системы защиты. Кроме того, смена дизайна задумана потому, что фальшивомонетчики активно осваивают новые технологии, сообщает телеканал «Известия».

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С чего всё началось «Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Коммерсантъ 08:18