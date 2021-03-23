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Известия

Банк России планирует выпустить новые банкноты

Центробанк планирует к 2025 году выпустить новые банкноты. Решение регулятор принял из-за роста оборота наличных и устаревшей системы защиты. Кроме того, смена дизайна задумана потому, что фальшивомонетчики активно осваивают новые технологии, сообщает телеканал «Известия».В источнике
С чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение
 о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

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