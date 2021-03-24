Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия

Банк России планирует замену старых банкнот на новые

Российские рубли поменяют дизайн, передает телеканал «Известия». Банк России планирует замену старых банкнот на новые. На купюрах представят все федеральные округа России.В источнике
С чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение
 о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как хабаровчане отнесутся к замене города на купюре

РИА Новости23:31

Власти Свердловской области назвали Екатеринбург крупнейшим промышленным центром страны

ТАССвчера в 13:36

Банк России объявил о выпуске модернизированных банкнот

RT на русскомвчера в 13:25

Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день

РБКвчера в 12:50

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты

Российская газетавчера в 12:46

Банк России выпустит банкноты нового дизайна

Известия20:53

ЦБ изменит дизайн большинства банкнот

Коммерсантъвчера в 08:18
Интересное

В WADA прокомментировали слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера сборной России Юрия Бородавко по поводу того, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием терапевтических исключений.
RT на русском17:27