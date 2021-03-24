Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия

Банк России планирует замену старых банкнот на новые

Российские рубли поменяют дизайн, передает телеканал «Известия». Банк России планирует замену старых банкнот на новые. На купюрах представят все федеральные округа России.В источнике
С чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение
 о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Подробнее о событии

Власти Свердловской области назвали Екатеринбург крупнейшим промышленным центром страны

ТАССвчера в 13:36

Банк России объявил о выпуске модернизированных банкнот

RT на русскомвчера в 13:25

Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день

РБКвчера в 12:50

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты

Российская газетавчера в 12:46

Банк России выпустит банкноты нового дизайна

Известия20:53

ЦБ изменит дизайн большинства банкнот

Коммерсантъвчера в 08:18

Банк России выпустит банкноты нового дизайна

РИА Новостивчера в 06:46
Интересное

В Исландии начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший шесть тысяч лет

Как стало известно EVO-RUS.COM, в минувшую пятницу, 19-го марта вечером, на территории Исландии началось извержение крупного вулкана Фаградальсфьядль, который не был активен почти 6000 лет.
Evo-rus.com21 марта в 02:23

В WADA прокомментировали слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера сборной России Юрия Бородавко по поводу того, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием терапевтических исключений.
RT на русском17:27

Голикова: Россия не ввела второй локдаун из-за опасений за психологическое здоровье людей

Россия не стала вводить локдаун во второй раз из-за того, что это стало бы ударом для населения и экономики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».
Коммерсантъвчера в 14:47