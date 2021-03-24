Банк России планирует замену старых банкнот на новые
Российские рубли поменяют дизайн, передает телеканал «Известия». Банк России планирует замену старых банкнот на новые. На купюрах представят все федеральные округа России.В источнике
С чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение
о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
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Российская газетавчера в 12:46