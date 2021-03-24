Голикова: Россия не ввела второй локдаун из-за опасений за психологическое здоровье людей

Россия не стала вводить локдаун во второй раз из-за того, что это стало бы ударом для населения и экономики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».