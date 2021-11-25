Российский Центробанк одобряет инициативу о доступе банков к сведениям о ранее выданных гражданам паспортах. Об этом сообщают 25 ноября «Известия». С середины 2021 года в паспортах российских граждан не обязательны отметки о ранее выданных паспортах, а также о браке и детях.В источнике
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.
Один человек погиб при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.