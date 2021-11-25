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Банк России поддержал идею о доступе банков к истории паспортов

Российский Центробанк одобряет инициативу о доступе банков к сведениям о ранее выданных гражданам паспортах. Об этом сообщают 25 ноября «Известия». С середины 2021 года в паспортах российских граждан не обязательны отметки о ранее выданных паспортах, а также о браке и детях.В источнике

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«Известия»: банки запросили доступ к базе данных МВД о недействительных паспортах россиян
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