Российский Центробанк одобряет инициативу о доступе банков к сведениям о ранее выданных гражданам паспортах. Об этом сообщают 25 ноября «Известия». С середины 2021 года в паспортах российских граждан не обязательны отметки о ранее выданных паспортах, а также о браке и детях.

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