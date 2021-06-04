Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но при этом необходимо понимать, кто готов переложить эти затраты на себя. Об этом, выступая на ПМЭФ-2021, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
ПРАЙМ
Капитал страны
DixiNews
Ридус
АБН
IrkutskMedia
9111.ru
Российская газета
Телеканал 360°
РИА Новости
Экономика сегодня
Lenta.ru
Deita.ru
U24.ru
Петербургский дневник

С чего всё началось

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новостивчера в 10:13

Подробнее о событии

Центробанк поддержал отмену комиссии при оплате ЖКХ

ИА Красная Веснавчера в 11:39

ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Российская газетавчера в 15:44

Центробанк выступил за отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 12:14

Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

ПРАЙМ20:38

В Центробанке поддержали отмену комиссии за оплату ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:05

Набиуллина поддержала отмену комиссий за оплату ЖКХ

Ридусвчера в 10:44

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

РИА Новостивчера в 10:13
Интересное

Евтушенков предложил властям поговорить «с конкретными людьми» в связи с ростом цен

«Правительство, наверное, должно каким-то образом скорректировать правила игры — законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми, потому что все это прозрачно»,— сказал господин Евтушенков в интервью РБК.
Коммерсантъвчера в 04:09

Володин прокомментировал переименование переулка Терешковой в Киеве

Комментируя решение о переименовании переулка Валентины Терешковой в Киеве Володин напомнил, что имя Терешковой "носят улицы не только Украины, но и многих стран мира", а заслуги первой женщины-космонавта "признаны странами и народами".
ТАСС01:45