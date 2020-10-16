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REGNUM
REGNUM

Банк России подготовил пилотный проект по использованию цифрового рубля

Москва, 16 октября 2020, 11:48 — REGNUM Центробанк готовит к запуску экспериментальный проект по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Об этом пишет 16 октября газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Проект запустят после общественных консультаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Банк России проведет эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в ЦБ. Заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ.
Известия17:01
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РБК

Стали известны первыми поддержавшие пилотный запуск цифрового рубля банки

РБК03:14
Говорит Москва

Центробанк намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля

Говорит Москвавчера в 14:00
Аргументы и Факты

В России будет проведён эксперимент по использованию цифрового рубля

Аргументы и Фактывчера в 16:18
Известия

Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Известия17:01
URA.Ru

В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

URA.Ruвчера в 15:51
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

ТАСС19:53
Газета.Ru

В России испытают цифровой рубль на практике

Газета.Ruвчера в 13:27

Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы

Благодаря ядерному буксиру появится возможность намного быстрее передвигаться в космическом пространстве и сократить время полетов до соседних планет, которое с использованием нынешних технологий будет исчисляться годами.
Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы
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Проект будет мрачным фентази в жанре пошаговой стратегии На сервисе Kickstarter открыт сбор на игру King Arthur: Knight’s Tale от венгерской студии NeocoreGames, известной своим варгеймом Warhammer 40,000.
Центральная Служба Новостей14 октября в 01:21

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По словам авторов публикации, большую роль в победе советских солдат над немецкими противниками в Курской танковой битве сыграла оказанная им помощь со стороны британских союзников.
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Международные договоры России проверят на соответствие основам нравственности

Президентская поправка должна привести положения семейного законодательства в соответствие с обновленной статьей 79 Конституции, которая не допускает применения в России решений межгосударственных органов, основанных на противоречащих Конституции России трактовках международных договоров, сказано в пояснительной записке.
Ведомостивчера в 16:50

Бизнес скептически оценил план властей РФ по восстановлению экономики

Подавляющее большинство предпринимателей не верят в эффективность правительственного антикризисного плана по восстановлению экономики, более 70% его не читали или считают оторванным от реальной жизни, свидетельствует опрос, представленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Интерфакс04:45