Банк России подготовил пилотный проект по использованию цифрового рубля
Москва, 16 октября 2020, 11:48 — REGNUM Центробанк готовит к запуску экспериментальный проект по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Об этом пишет 16 октября газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Проект запустят после общественных консультаций.В источнике
С чего всё началось
Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля
Банк России проведет эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в ЦБ. Заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ.
Известия17:01
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