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Москва, 16 октября 2020, 11:48 — REGNUM Центробанк готовит к запуску экспериментальный проект по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Об этом пишет 16 октября газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Проект запустят после общественных консультаций.

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