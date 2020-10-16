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REGNUM
REGNUM

Банк России подготовил пилотный проект по использованию цифрового рубля

Москва, 16 октября 2020, 11:48 — REGNUM Центробанк готовит к запуску экспериментальный проект по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Об этом пишет 16 октября газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Проект запустят после общественных консультаций.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Банк России проведет эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в ЦБ. Заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили МКБ, ПСБ, «Зенит», «Дом.РФ» и крымский РНКБ.
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РБК

Стали известны первыми поддержавшие пилотный запуск цифрового рубля банки

РБК03:14
ТАСС

«Известия»: ЦБ запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля

ТАСС19:53
Газета.Ru

В России испытают цифровой рубль на практике

Газета.Ruвчера в 13:27
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Кибербумажник: банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

Известия17:01
URA.Ru

В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

URA.Ruвчера в 15:51
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Центробанк намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля

Говорит Москвавчера в 14:00
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В России будет проведён эксперимент по использованию цифрового рубля

Аргументы и Фактывчера в 16:18

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает De Telegraaf.
Ведомости00:08

В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в публикации.
Lenta.ruвчера в 05:01

Суд в Москве арестовал писателя Стародубцева по подозрению в растлении несовершеннолетней

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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Инвестиции в сланцевую нефть заметно сократились

Инвестиции в добычу сланцевой нефти в текущем году упадут более чем в два раза — до 45 миллиардов долларов, согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Обвал нефтяных котировок весной существенно ослабил буровую активность прежде всего в США.
Экономика сегоднявчера в 04:51

Госдума 20 октября обсудит поправки в рамках новых положений Конституции

Москва, 16 октября 2020, 10:56 — REGNUM Пакет президентских законопроектов в рамках реализации новых положений Конституции Госдума может рассмотреть во втором чтении на заседании 20 октября, Совфед предлагает дополнения в инициативы главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.
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Тимошенко считает, что всеукраинский опрос заказали наркокартели

Целью опроса президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, "заказ" на него поступил от наркокартелей, считает лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Белоруссия объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.
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Кабмин выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в России до конца года

Правительство России выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице в РФ до конца 2020 года, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
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