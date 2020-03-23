Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ru13:12

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Ведомости07:35

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъ07:47

В понедельник вновь подскочили курсы доллара и евро

Каскад03:23
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Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Игры

Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц

Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Авто

Россияне теряют интерес к новым автомобилям

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Автоновости дня 16:12
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Единоборства

Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Газета.Ru 21:20
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Авто

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета 15:27
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Газета.Ru 08:11
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Религия

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
РБК 14:49
Общество

С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

РИА Новости 16:47
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ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
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Стали известны характеристики широкоугольной камеры iPhone 12

Как известно, линейка iPhone 12 будет включать в себя четыре модели, которые планировалось выпустить в сентябре этого года, однако на фоне пандемии коронавируса пока неясно, состоится ли презентация вовремя, пишет Mydrivers.
Профиль 21:30
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
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