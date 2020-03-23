Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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Общество Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.

Политика В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

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Гаджеты Apple существенно улучшила широкоугольную камеру iPhone 12 Согласно отчету, представленному аналитиком Tianming International Го Минсюанем, в этом году компания Apple существенно улучшила основную камеру смартфона iPhone 12.

Здоровье Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».