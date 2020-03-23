Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Курс доллара и евро заметно выросли в начале торгов

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Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
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Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Хибла Герзмава даст онлайн-концерт в Третьяковской галерее

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, сообщает 23 марта сайт издания «Ведомости».
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Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
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Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

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Согласно отчету, представленному аналитиком Tianming International Го Минсюанем, в этом году компания Apple существенно улучшила основную камеру смартфона iPhone 12.
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Группу российских туристов вывезли из Марокко

Группу туристов, застрявших в Марокко из-за закрытия границ, эвакуировали на родину самолетов.
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Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
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До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
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