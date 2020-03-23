Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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ЦБ понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля

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Курсы доллара и евро на 24 марта

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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

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Официальный курс доллара и евро упал

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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Официальный курс доллара превысил 80 рублей

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Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

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В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:38
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.
REGNUM 14:17
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия 11:55
Общество

Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом

По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
REGNUM 12:42
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
REGNUM вчера в 11:36
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Наука

В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Российский Вестник 13:44
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Live24 03:44
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Здоровье

Особый механизм заражения коронавирусом найден

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
ToDay News Ufa 01:21
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

В России, по последним данным, инфицированы 438 человек.
Говорит Москва вчера в 12:20
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Lenta.ru 13:54
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 13:58
Авто

Volkswagen приостанавливает производство в России

Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
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Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран

Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
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Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Деловое.ТВ 14:24
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Общество

Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Lenta.ru 13:28
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Общество

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
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