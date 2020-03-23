Финансы
Российская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
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Комментарии
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.
Общество
Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Происшествия
ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Общество
Власти рассказали, сколько стоят сутки лечения больных коронавирусом
По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Наука
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных
В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Технологии
Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows
Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Здоровье
Особый механизм заражения коронавирусом найден
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса
В России, по последним данным, инфицированы 438 человек.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции
Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Экономика
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран
Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус среди окружающих.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество