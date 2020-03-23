Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.

Политика В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории.

Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Происшествия В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Наука В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.

Здоровье Особый механизм заражения коронавирусом найден Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Авто Volkswagen приостанавливает производство в России Сборку автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановят на две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года.

Общество Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти.