Финансы

Газета.RuГазета.RuБанк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ru13:12

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском08:44

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Московский Комсомолец09:11

Доллар опустился ниже 80 рублей

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Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

Курс евро опустился ниже ₽86

РБК06:47

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41
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На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошёл пожар, к нему направились спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
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«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
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Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

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В больницах Румынии временно отменили все несрочные операции

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Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

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Газета.Ru 18:09
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
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Авто

Россияне теряют интерес к новым автомобилям

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
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Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

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Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса

На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
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Моуриньо поработал волонтёром, доставив товары пожилым людям

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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2

Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
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Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса

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Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

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