Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

Курсы доллара и евро на 24 марта

Банки.ру01:00

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новостивчера в 07:34

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАССвчера в 06:43

Курс евро опустился ниже ₽86

РБКвчера в 06:47

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъвчера в 07:47
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В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
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Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
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Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
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Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

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В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
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В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

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Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne, который он преподнес ей на 35-летие.
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