Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55). Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля.
Читать в источнике
Комментировать576

Подробнее о событии

Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина

РБК07:57

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Lenta.ru07:37

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новости07:34

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

Газета.Ru08:20

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАСС06:43

Официальный курс евро вырос до 86,71 рубля

Москва 2406:43

Курс евро превысил 87 рублей

RT на русском03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Армия и оружие

Россия перебросит подводные ракетоносцы на Дальний Восток

Россия перебросит новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» на Дальний Восток.
Sibnet Новости 08:59
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Общество

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости 10:21
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Игры

Гейб Ньюэлл рассказал, что в создании Steam Workshop ему помогла продажа золота в World of Warcraft

Гейб Ньюэлл заявил, что Торговая площадка и Workshop появились в Steam в результате эксперимента, который он провел в World of Warcraft.
CyberSport.ru 10:28
Общество

Из-за коронавируса в США освобождают заключенных

Власти США пытаются предотвратить заболеваемость коронавирусом в тюрьмах, освобождая тысячи заключенных, сообщает Wall Street Journal.
Мойка78 01:03
Политика

В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Взгляд.ру 08:42
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Грани.ру 09:55
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты вчера в 05:01
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° 11:22
Энергетика

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Мойка78 02:17
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:25
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Футбол

Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»

Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес

Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко

Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Взгляд.ру 12:31
Общество

Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
РИА Новости 12:55
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Общество

В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек

Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Красная весна 21 марта в 13:05
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Здоровье

Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая

Министр Наталья Мазина на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 23 марта рассказала о поставке масок.
КП - Саратов 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное