Финансы
Газета.RuБанк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года. Банк России смог снизить ставку из-за вялого экономического роста и низкой инфляции.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
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Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
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Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
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Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
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