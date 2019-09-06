Финансы

Газета.RuГазета.RuБанк России снизил ключевую ставку в третий раз за год

ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года. Банк России смог снизить ставку из-за вялого экономического роста и низкой инфляции.
Читать в источнике
Комментировать288
Антон Силуанов
Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50

Подробнее о событии

На декабрьском заседании ЦБ может снизить ставку до 6,75%

Finam.Ruвчера в 08:45

Минфин ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ

DP.RUвчера в 08:49

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Газета.Ruвчера в 11:08

Аналитики ждут еще одного снижения ключевой ставки в 2019 году

ТАССвчера в 14:00

Обвал ставок рублевых вкладов замедлится

Ведомости04:42

ЦБ объяснил рекордно низкую безработицу в России

News.ruвчера в 06:47

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за последние пять лет – до 7% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Футбол

СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара

Матч ТВ 12:51
Политика

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Футбол

Дзюба обратился к российским болельщикам

Телеканал Санкт-Петербург 13:18
Политика

Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Футбол

Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Космос

Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса

Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Кино

Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»

Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика

Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Политика

Зеленский помиловал заключенных россиян для обмена

Президент Украины Владимир Зеленский не сообщал о точном времени обмена заключенными с Россией, а СМИ, сообщившие об этом, ссылались на ложные пост в фейковом аккаунте украинского лидера в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Футбол

Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Технологии

Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения

Ferra 11:47
Гаджеты

Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855

Astera 11:19
Футбол

Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020

Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56
Космос

В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября

Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Общество

Познер назвал главную проблему России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Политика

Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

РИА Новости 02:54
Религия

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия

Белорусские милиционеры поймали гулявшего по деревне слона

РБК 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное