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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора. Снижение стало третьим подряд в 2019 году, впервые показатель опустился до уровня 2014 года.

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