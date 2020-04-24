Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанк России понизил ключевую ставку

Центральный банк России объявил в пятницу о понижении ключевой ставки.
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Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

Коммерсантъ24 апреля в 18:00

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Интерфакс24 апреля в 16:57

ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новостивчера в 01:00

Рубль парадоксально отреагировал на снижение ставки ЦБ

Московский Комсомолец24 апреля в 10:47

Аналитики считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 5% летом

ТАСС24 апреля в 12:04

Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?

Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн

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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

РИА Новости вчера в 18:26
219
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
561
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
117
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 24 апреля в 15:18
317
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,3K
Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
1,2K
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
Брянские новости вчера в 23:00
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру вчера в 06:46
2,5K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Наука

Рассчитана кристаллическая структура сверхтвердых боридов молибдена

Ранее группа физиков под руководством Артема Оганова, профессора Сколтеха и МФТИ, опубликовала в Journal of Applied Physics работу, в которой был предложен список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
Naked Science 24 апреля в 04:40
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 22 апреля в 18:36
22
Авто

В Беларуси появился новый купе-кроссовер Geely FY11

Напомним, речь идет о совершенно новом купе-кроссовере компании Geely, который построен на платформе от Volvo.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 07:23
Общество

ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет

Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
Знамя 31 вчера в 17:10
165
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН вчера в 09:52
68
Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM вчера в 22:13
3
Политика

У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины

Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш вчера в 18:19
1
Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM вчера в 18:08
20
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
1,9K
Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport вчера в 00:48
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Цена евро упала на 74 копейки, составив 81,37 рубля.
Ньюс-НН 23 апреля в 09:05
1
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
341
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,2K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
6
Общество

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru вчера в 21:36
105
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 24 апреля в 13:14
1,8K
Общество

В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом

Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
Московский Комсомолец вчера в 19:15
4
Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
242
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК вчера в 23:07
5
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