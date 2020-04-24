Финансы

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритЦентробанк снизил ключевую ставку

Центробанк РФ снизил уровень ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Решение принято на заседании совета директоров.
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