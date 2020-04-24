Финансы
Петрозаводск говоритЦентробанк снизил ключевую ставку
Центробанк РФ снизил уровень ключевой ставки до 5,5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Решение принято на заседании совета директоров.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
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Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных Минздравов стран СНГ.
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«Матч ТВ» покажет игры сборной СССР по футболу на ЧМ-1970
Зрители увидят матчи сборной СССР на чемпионате мира 1970 года в Мексике.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
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После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина.
Интерфакс 12:53
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ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
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США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
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Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
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Общество
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РБК 07:15
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Здоровье
У саратовских медиков выявили наличие иммунитета к коронавирусу
В Саратовской области коронавирус выявлен у 17 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:44
Общество
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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
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Evo-rus.com 12:44
Технологии
Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
РИА Новости 12:46
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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
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27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
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В Оренбуржье зарегистрировано уже 616 заболевших коронавирусом
По состоянию на 27 апреля в Оренбургской области всего зарегистрировано 616 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
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По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
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Новый российский БПЛА «Орион» вызвал беспокойство у поляков
РФ приняла на вооружение новейший БПЛА "Орион", попавший в поле зрения журналистов издания Defence24, передает "ПолитЭксперт".
Слово и Дело 13:16
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На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
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Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»
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ВОЗ отметила снижение распространения коронавируса в Петербурге
Эксперт ВОЗ сообщила о снижении темпа прироста новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
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