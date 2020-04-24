Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В пятницу, 24 апреля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до уровня 5,5% годовых. Такое решение регулятор принял на основе пересмотренной оценки развития экономики России на ближайшие несколько лет.
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