Экономика
ТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Экономика
Накопительные пенсии принесут россиянам до 120 тыс. рублей
Кроме уже указанной выплаты, россияне смогут оформить налоговые вычеты по НДФЛ. Их сумма составит до 6% от зарплаты гражданина.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский указал женщинам на их место
Актер сообщил, что он категорически против ЭКО. Боярский подчеркнул, что женщины должны быть обязательно при муже.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»
Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки
Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Экономика
Жители Приамурья активно берут «дальневосточную ипотеку»
Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке первые семьи получили льготную ипотеку для жителей региона под 2%.
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Экономика
От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай
«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch
Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
Авто
Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года
Политика
Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.