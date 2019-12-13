Экономика

ТАССТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

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Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
РБК вчера в 05:35
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В Оренбуржье после смертельного пожара задержан пенсионер

REGNUM 02:23
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Экономика

Жители Приамурья активно берут «дальневосточную ипотеку»

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке первые семьи получили льготную ипотеку для жителей региона под 2%.
REGNUM 02:47
Политика

Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
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Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

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Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
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В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
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Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости вчера в 10:21
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В Тульской области задержали 8 нелегальных торговцев оружием

Центр 71 03:21
Экономика

От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
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Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
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Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года

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Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
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