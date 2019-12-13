Экономика
ТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Культура
Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского
Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
Политика
Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе
О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
Происшествия
Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу
Экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск-Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Авто
Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России
Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Политика
Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года
Франция надеется, что договор по транзиту российского газа через Украину в Европу будет подписан до конца 2019 года.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Происшествия
Подросток скончался от внезапной остановки сердца в Екатеринбурге
В посёлке Кольцово (в черте Екатеринбурга) умер 15-летний мальчик от внезапной остановки сердца.
Политика
Китай сделал США представление после выдворения дипломатов КНР
Китайские власти сделали Соединённым Штатам представления из-за выдворения двух дипломатов КНР, сообщил официальный представитель МИДа республики Гэн Шуан.