Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
Полиция Гонконга задержала подростков по делу об убийстве пенсионера
Полиция Гонконга взяла под арест пятерых подростков, подозреваемых в убийстве пожилого местного жителя во время акций протеста.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны
Президента России в аэропорту «Бегешево» встретил Рустам Минниханов.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Футбол
«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года
В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Политика
В Кремле подтвердили «разговор на высоких тонах» в Париже
Во время переговоров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже предпринимались попытки вести переговоры на «повышенных тонах», подтвердил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета
В Киеве Печерский районный суд вынес решение в отношении еще одного фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Авто
Skoda начала в России производство кроссовера Karoq
Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Футбол
Эспаньол — ЦСКА 0:1
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над игроками «Эспаньола» в гостевом поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Политика
Свердловские инсайды
Местные коммунисты готовятся к смене лидера По неофициальной информации, по региональным отделениям КПРФ разлетелся слух о скором смене лидера партии.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.