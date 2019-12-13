Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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13 декабря. Главное за минуту

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Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13:00

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны

Президента России в аэропорту «Бегешево» встретил Рустам Минниханов.
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Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

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«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года

В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
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В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Политика

В Кремле подтвердили «разговор на высоких тонах» в Париже

Во время переговоров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже предпринимались попытки вести переговоры на «повышенных тонах», подтвердил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

В Киеве Печерский районный суд вынес решение в отношении еще одного фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
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Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
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Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
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Биатлонистка Миронова впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира

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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

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Skoda начала в России производство кроссовера Karoq

Серийное производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в РФ 13 декабря, а в продажу он поступит в начале следующего года.
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Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
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Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
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Футбол

Эспаньол — ЦСКА 0:1

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над игроками «Эспаньола» в гостевом поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.
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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
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Турция и Россия готовятся заключить соглашение о новых поставках С-400

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Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
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