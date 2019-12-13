Финансы

REGNUMREGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых. В сайте регулятора сообщается, это решение ЦБ принято в связи с тем, что годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5−4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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