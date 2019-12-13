Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Политика Партия Бориса Джонсона побеждает на выборах в парламент Британии Правящая Консервативная партия Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона побеждает на выборах в Палату общин британского парламента, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит BBC.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Общество Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».

Игры Detroit: Become Human вышел на ПК ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.

Кино Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.

Экономика С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).

Экономика «Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Кино «Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.

Политика Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Общество Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой "Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.

Хоккей Рижское «Динамо» расторгло контракт с внуком Третьяка Рижский хоккейный клуб "Динамо" на своем сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Здоровье Я не хочу жить По количеству самоубийств на душу населения Россия вышла на третье место в мире.

Авто Опубликовали фотографии нового Cadillac Escalade В отличие от предшественника внедорожник получит новый дизайн, и в целом он станет похожим на новые Chevrolet Tahoe и Suburban.

Политика В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.