Экономика
ТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Кино
Умер актер фильмов «Крестный отец» и «Леон»
Политика
Партия Бориса Джонсона побеждает на выборах в парламент Британии
Правящая Консервативная партия Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона побеждает на выборах в Палату общин британского парламента, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит BBC.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Музыка
Ротару не хочет выступать в РФ из-за многочисленной критики в ее адрес
Многочисленная критика со стороны представителей средств массовой информации и звезд шоу-бизнеса вынуждает Софию Ротару отказываться от концертов на территории РФ.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Армия и оружие
Украинские боевики вновь нарушили режим прекращения огня — НМ ДНР
14 декабря в 22:30, в нарушение Минских договоренностей украинские боевики произвели обстрел с применением стрелкового оружия позиций Народной милиции ДНР в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Экономика
С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда
Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Экономика
«Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Политика
Зеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Спорт
Дмитрий Тарасов выступил в Госдуме
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Хоккей
Рижское «Динамо» расторгло контракт с внуком Третьяка
Рижский хоккейный клуб "Динамо" на своем сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Здоровье
Я не хочу жить
По количеству самоубийств на душу населения Россия вышла на третье место в мире.
Авто
Опубликовали фотографии нового Cadillac Escalade
В отличие от предшественника внедорожник получит новый дизайн, и в целом он станет похожим на новые Chevrolet Tahoe и Suburban.
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии
Организатор приговорен к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься работой в общественных религиозных организациях сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год.