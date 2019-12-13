Экономика
РИА НовостиЦентробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.
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Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Хоккей
Панарин забросил шайбу и не реализовал буллит в проигранном матче
Шайба россиянина Артемия Панарина не помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Здоровье
От гриппа в Тульской области добровольно привились 720 тысяч человек
Накануне, 13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
Финансы
Украинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
США восстанавливают санкции в отношении объекта в Фордо в Иране
Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих запоях
Киберспорт
Новый трейлер The Elder Scrolls Online: скоро игроки отправятся в Скайрим
Футбол
«Вест Хэм» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ
Футболисты лондонского "Вест Хэма" одержали победу над "Саутгемптоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Общество
Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии
Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Здоровье
Диетолог: варёная колбаса влияет на мозг как наркотик
Диетолог Михаил Гаврилов считает, что большое количество соли, а также сахар, мука и крахмал делают варёную колбасу привлекательной, но в то же время опасной для здоровья.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Общество
Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Футбол
АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры
В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.