Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – на 0,25 процентного пункта. Теперь ключевая ставка составляет 6,25 процента годовых. Это снижение стало пятым подряд.

Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

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