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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 74,26 рубля

Банк России установил на 9 февраля 2021 года официальный курс доллара на уровне 74,2602 рубля, что на 85,05 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
Росбалт
ФАН
Пенза-Пресс
Аргументы и Факты
News.ru
Московский Комсомолец
АК&М
РИА Новости
Газета.Ru
Profinance.ru
ПРАЙМ
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Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74-75 руб./$1 - Газпромбанк

Финмаркет10:23

Курс доллара снизился на 85 копеек

Московский Комсомолец06:32

Банк России понизил официальный курс доллара и евро

Газета.Ru06:12

ЦБ понизил курс доллара на 9 февраля до 74,26 рубля

ТАСС06:19

Официальный курс евро на вторник снизился до 89,40 рубля

ПРАЙМ06:07

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 9 февраля

ФАН06:27

Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп

Urbc.Ru06:25

Важные улики нашли при расследовании по COVID-19 в Ухане

Эксперты ВОЗ, приехавшие в китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, обнаружили «важные улики» относительно роли одного из городских рынков морепродуктов в распространении инфекции.
BFM.ruвчера в 10:04

Суд в Нидерландах постановил приобщить отчеты «Алмаз-Антея» к делу MH17

Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", сообщил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.
РИА Новости08:42

В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана

Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости09:54

Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Заместитель главы правительства отметила, что в стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона, а нестабильная ситуация отмечается только в Костромской и Псковской областях.
Известия10:22