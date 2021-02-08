Эксперты ВОЗ, приехавшие в китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, обнаружили «важные улики» относительно роли одного из городских рынков морепродуктов в распространении инфекции.
Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", сообщил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.
Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Заместитель главы правительства отметила, что в стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона, а нестабильная ситуация отмечается только в Костромской и Псковской областях.