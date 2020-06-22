Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду и четверг, снизился на 14,53 копейки — до 77,6832 рубля, курс доллара — на 64,59 копейки, до 68,8376 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду и четверг снизился до 77,68 рубля

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