Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на среду и четверг снизился до 77,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду и четверг, снизился на 14,53 копейки — до 77,6832 рубля, курс доллара — на 64,59 копейки, до 68,8376 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
В соотвествии в документом размер страховой пенсии по старости в следующем году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.
Вести.Ru 07:34
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости 13:19
Футбол
Гендиректор «Локомотива» рассказал о конфликте с Семиным
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о конфликте с экс-наставником команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Происшествия
Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
Московский Комсомолец 06:56
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Литва хотят совместно развивать военно-морские силы
Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта Naval Vision 2030 совместно обновить военно-морской флот.
Евразия Daily 03:06
Экономика
Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
Rambler News Service 13:23
Общество
Путин анонсировал вторую выплату по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Взгляд.ру 10:33
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 14:43
Общество
Путин: в России сохраняется резерв 180 тысяч коек
В России резерв коек в 180 тысяч сохраняется в повышенной готовности, несмотря на снижение случаев заражения COVID-19, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 14:33
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Здоровье
В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса
Роспотребнадзор РФ опубликовал данные о распространении COVID-19 на 23 июня. В Прикамье за сутки зарегистрировано 64 случая заражения.
Business Class (Пермь) 04:02
Происшествия
Власти сообщили об одном погибшем в результате землетрясения в Мексике
В мексиканском штате Оахака на юго-западе страны в результате землетрясения магнитудой 7,5 погиб один человек.
РБК 14:36
Космос
Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути
Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
N+1 11:46
Здоровье
В Тульской области 47 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ
По состоянию на 22 июня в Тульской области госпитализировано 1 826 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции.
Тульские Известия вчера в 18:08
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Спорт
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Экономика
Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com 11:03
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
«Клуб «Бёрнли» решительно осуждает действия тех, кто несёт ответственность за самолёт и оскорбительный баннер», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:12
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Политика
Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 21:23
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала войны
7 новостей вчера в 14:36