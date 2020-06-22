Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15
Банк России установил официальные курсы валют с 24 июня. Курс доллара понизился на 64,35 копейки, составив 68,8376 рубля (69,4835 рубля на 23 июня). Курс евро снижен на 14,53 копейки до 77,6832 рубля (с 77,8285 рубля на 23 июня).
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Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
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В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
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Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Заработают стационарные лагеря и круглосуточные при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады.
Форпост Северо-Запад 09:57
Общество
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Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
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Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
Политика
Приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если его не обжалуют
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступит в силу 3 июля, если его никто не обжалует, пояснила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:01
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Газета.Ru вчера в 11:39
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Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова»
Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.
РИА Новости 10:07
Политика
Обращение президента Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин подготовил новое обращение к согражданам.
Телеканал 360° 07:53
Общество
Росстат объяснил нестыковки в данных по смертности от коронавируса
Росстат же получает свои данные из Единого госреестра ЗАГС, откуда забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а потом напрямую получает окончательные свидетельства о смерти, как только те появляются.
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Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Шоу-бизнес
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Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
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Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
Общество
Российский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США
В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак.
Lenta.ru 09:09
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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
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Inc-news.ru вчера в 11:10
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Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова
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Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Би-порт вчера в 09:30
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Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Левченко попросил Путина пустить его на выборы губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой допустить его до выборов главы региона.
DixiNews 03:23
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Военное дело 03:57