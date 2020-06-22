Банк России установил официальные курсы валют с 24 июня. Курс доллара понизился на 64,35 копейки, составив 68,8376 рубля (69,4835 рубля на 23 июня). Курс евро снижен на 14,53 копейки до 77,6832 рубля (с 77,8285 рубля на 23 июня).

Официальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15

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