Финансы
News.ruЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки. Как следует из данных Банка России, курс доллара на 24 июня установлен на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк рассказала, как пережила клиническую смерть
Что происходит 12:27
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 10:22
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Политика
Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
Энергетика
Нефть подорожала до $40. Что дальше
На фоне роста цен на нефть до $40 некоторые аналитики прогнозируют формирование бычьего тренда в ближайшей перспективе.
Profinance.ru 05:34
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
ИА Красная Весна 10:39
Авто
Названы автомобильные марки, которые летом подорожают больше остальных
Эксперты назвали автобренды, которые подорожают текущим летом больше прочих марок.
Car.ru 12:44
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Общество
Путин поручил выделить регионам еще 100 млрд рублей на борьбу с КОВИД
«Поручаю правительству предоставить дополнительную помощь регионам и выделить еще 100 миллиардов рублей к тем 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее», – поручил Путин.
Невские Новости 11:44
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Гаджеты
Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус 12:54
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Футбол
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Общество
Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
ТАСС 11:06
Экономика
На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Новорожденная дочь Ольги Рапунцель снялась в первой фотосессии
Ольга Рапунцель выложили милое видео с новорожденной дочерью. 10 июня звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочку.
Территория новостей вчера в 09:36