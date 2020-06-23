Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки. Как следует из данных Банка России, курс доллара на 24 июня установлен на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.

ЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

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