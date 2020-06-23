Финансы
Экономика сегодняБанк России понизил официальный курс доллара на 24 июня
Американская национальная валюта потеряла 0,6459 копейки и установилась на отметке 68,8376 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центробанка России. Российский регулятор также понизил курс евро: валюта потеряла 0,1453 копейки и составляет 77,6832 рубля.
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На северо-востоке столицы нашли квартиру, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.
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Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Ранее Харламов заявил, что пара приняла решение развестись. По словам Асмус, это решение созрело примерно год назад.
РИА Новости вчера в 22:17
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Экономика
Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году
Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ 04:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
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Российская газета 07:04
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Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Общество
Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
Жительница нижегородской деревни 26 лет не выпускала 42-летнюю дочь из дома, оберегая ее от возможных опасностей, теперь давно ставшей взрослой женщине предстоит учиться жить заново, сообщил РИА Новости глава администрация Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.
РИА Новости 08:49
Биатлон
Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР
Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.
RT на русском 07:58
Экономика
В Минфине решили вернуть процедуру приватизации госимущества осенью
Замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил возобновление процесса приватизации госимущества, пишет ТАСС.
Компания 05:37
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Энергетика
В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле
«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 08:55
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество
Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия 08:27
Здоровье
Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности
Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru вчера в 09:07
Хоккей
Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани
Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.
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Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Политика
Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32