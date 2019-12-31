Финансы

Новгород.руНовгород.руОфициальный курс евро опустился более чем на 1,3 рубля

По данным ЦБ, оциальный курс евро опустился на 1,32 рубля и к 10 января составит 68,05 рублей. Одновременно с евро на 67,17 копеек снизился и курс доллара. К пятнице он составит 61,23 рубля.
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