В частности, лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой (у которых на погашение долгов приходится более 80% доходов) планируется установить на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% — для МФО.
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России необходимо ввести ряд санкций, которые обязательно должны включать в себя полную остановку "Северного потока - 2", Президент Украины и ранее высказывался по поводу остановки газопровода.
Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента, призвала «исключить Россию из экономики Европы» после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.