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Банк России попросили смягчить лимиты на выдачу потребкредитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил ЦБ РФ письмо с просьбой уравнять лимиты для банков на выдачу потребительских займов на одном уровне с микрофинансовыми организациями (МФО).
ТАСС
В частности, лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой (у которых на погашение долгов приходится более 80% доходов) планируется установить на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% — для МФО.
Известия
За счет введения нового вида банковского кредита депутаты рассчитывают перенаправить клиентов, пользующихся услугами МФО, в сторону банков.
Афанасий-бизнес
ЦБ проводит консультации с участниками рынка относительно финальных параметров макропруденциальных лимитов и предложение НСФР будет рассмотрено наряду с другими, заявили «Известиям» в Банке России.
Известия

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Банки попросили ЦБ РФ смягчить лимиты на выдачу потребкредитов
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