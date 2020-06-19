Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59

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ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова

Профиль вчера в 01:09
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Политика

Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах

Опыт московских медиков поможет додавить коронавирусную инфекцию в регионах, заявил президент России Владимир Путин 20 июня на встрече с медицинскими работниками.
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

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NewInform вчера в 02:18
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Общество

Синоптики прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
Life.ru 08:59
Футбол

«Арсенал» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России

Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:29
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Общество

В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец 08:50
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

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Коммерсантъ вчера в 13:41
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Футбол

Уткин: «Поступок Мостового в игре с „Ростовом“ на аморальный не тянет»

Напомним, что Ерёменко возмутил поступок Мостового при счете 1:7. 22-летний футболист получил по ногам и после свистка быстро вскочил, пробив мячом в оппонента.
Евро-футбол.ру 06:57
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Политика

Неужели Маркс был прав?

Б. Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов, по сути, уже предлагал американцам начать переход к социализму.
Новостной фронт вчера в 04:20
Происшествия

15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом

В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
Evo-rus.com 06:17
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ вчера в 08:12
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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
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Общество

Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился

Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет.
ТАСС 08:02
Армия и оружие

Министры обороны НАТО могли согласовать новую концепцию противодействия России в ядерной сфере

Министры обороны НАТО могли согласовать новую концепцию противодействия России в ядерной сфере.
Эхо Москвы 08:33
Космос

Эксперт прокомментировал предстоящее кольцевое затмение

Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Сергей Богачёв прокомментировал предстоящее кольцевое затмение.
RT на русском вчера в 13:30
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Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
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Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Происшествия

Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице

Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан.
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«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

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Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
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