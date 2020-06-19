Экономика
REGNUMБанк России посчитал недопустимыми комиссии на переводы внутри банков
Москва, 20 июня 2020, 09:40 — REGNUM Банк России посчитал недопустимыми новые комиссии и дополнительные лимиты на переводы гражданами денежных средств внутри банков и собирается обратится в Госдуму РФ, чтобы предложить наделить его полномочиями ограничивать предельные величины такого рода комиссионных.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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