Экономика

REGNUMREGNUMБанк России посчитал недопустимыми комиссии на переводы внутри банков

Москва, 20 июня 2020, 09:40 — REGNUM Банк России посчитал недопустимыми новые комиссии и дополнительные лимиты на переводы гражданами денежных средств внутри банков и собирается обратится в Госдуму РФ, чтобы предложить наделить его полномочиями ограничивать предельные величины такого рода комиссионных.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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Российская газетавчера в 14:15

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ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07

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Известиявчера в 10:25

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РБКвчера в 10:16

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59
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BFM.ru 04:20
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

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Газета.Ru 03:59
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы»

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Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
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Футбол

Радимов назвал «Крылья» «карикатурой на футбольную команду»

После 23 туров команда Шалимова занимает 12-е место в таблице с 23 очками, «Крылья» — 16-е с 22 очками.
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Болельщики встретили молодых игроков «Ростова» после матча с «Сочи»

Болельщики «Ростова» встретили молодых футболистов команды, вернувшихся домой после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Технологии

Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10

Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
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Игры

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Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

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В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

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СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
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В России за сутки коронавирусом заболели почти 8 тыс. человек

В России за сутки коронавирус выявили у 7889 человек – четвертый день подряд прирост не превышает восьми тысяч человек.
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В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию

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Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции

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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

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Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

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Apple может переименовать iPhone и iOS

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