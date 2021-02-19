В регуляторе отметили, что многие банки намерены подключить сервисы c2b/b2c и c2cpull, то есть платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физическими лицами по запросу получателя, незадолго до того, как эти услуги нужно будет оказывать клиентам.

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С чего всё началось ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств. РБК 22:00