Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Банк России поторопил банки с переходом на Систему быстрых платежей

В регуляторе отметили, что многие банки намерены подключить сервисы c2b/b2c и c2cpull, то есть платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физическими лицами по запросу получателя, незадолго до того, как эти услуги нужно будет оказывать клиентам.В источнике
С чего всё началось

ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.
РБК22:00
Подробнее о событии

ЦБ призвал банки активнее переходить на систему быстрых платежей

Говорит Москва00:26

ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей

РИА Новости01:48

ЦБ поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей

Lenta.ru00:33

ЦБ торопит банки с подключением Системы быстрых платежей

ПРАЙМ02:56

Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь

РБК00:53

ЦБ призвал банки поторопиться с переходом на Систему быстрых платежей

Газета.Ru23:45

ЦБ призвал банки ускориться с переходом на Систему быстрых платежей

Life.ru22:38
Интересное

В Красноярске разыскивают бросившего пиротехнический заряд в машину спикера горсовета

Неизвестный мужчина бросил зажженный пиротехнический снаряд в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
Газета.Ru01:35

Врио начальника УМВД Нижневартовска уволили после имитации митинга в школе

«В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева», — говорится в сообщении регионального управления МВД.
Ведомости04:10

Минфин предложил ввести налог на добычу драгметаллов физлицами

Минфин предложил ввести налог на непромышленную добычу драгоценных металлов (золота, серебра, платины), узаконив, таким образом, ведение старательской деятельности частными лицами через ИП, сообщают «Известия».
Ведомости02:32