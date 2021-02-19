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REGNUM
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Банк России поторопил банки с переходом на Систему быстрых платежей

В регуляторе отметили, что многие банки намерены подключить сервисы c2b/b2c и c2cpull, то есть платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физическими лицами по запросу получателя, незадолго до того, как эти услуги нужно будет оказывать клиентам.В источнике
С чего всё началось

ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.
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ЦБ торопит банки с подключением Системы быстрых платежей

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