Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, в частности, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.