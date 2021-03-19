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Urbc.Ru

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.В источнике

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