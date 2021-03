В Steam критикуют NieR: Automata за отсутствие патчей на фоне релиза в Game Pass

Недавно в Xbox Game Pass для PC выпустили NieR: Automata, однако самым удивительным стала версия проекта — это был порт издания Become as Gods с Xbox One, тогда как в Steam выпустили вариант Game of the YoRHa с первоначального релиза на PS4.